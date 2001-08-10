Правительство РФ решило ликвидировать три структуры, отвечающие за Дальний Восток
В России идет масштабная реформа институтов развития. Решено ликвидировать восемь структур, в их числе - три дальневосточных.
Как сообщает РБК, вскоре исчезнут Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Ранее их эффективность не раз подвергалась критике со стороны Счетной палаты.
Как прокомментировал ситуацию министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, "весь функционал" институтов по поддержке опережающего развития Дальнего Востока и Арктики сохранится.
"Возможно, будет объединение нескольких юрлиц в одно, более сильное, с оптимизацией пересекающихся расходов", - сказал он. Министр отметил, что основным финансовым институтов развития Дальнего Востока станет ВЭБ.РФ, чьи ресурсы "значительно превышают" те, что были на балансе профильных институтов развития.
Кроме того, в числе ликвидируемых российских структур - Фонд развития моногородов, АО "Особые экономические зоны", Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвест и Агентство по технологическому развитию.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
11:32 17 Ноября Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
17:32 17 Ноября Часть Южно-Сахалинска завтра останется без холодной воды
14:32 19 Ноября Движение по переезду в Южно-Сахалинске перекроют в ночь на пятницу
- 14:04 19 Ноября Более 50 тысяч предпринимателей установили мобильную бухгалтерию ВТБ
14:32 30 Октября На новом участке улицы Пограничной в Южно-Сахалинске подключили светофор
10:12 2 Ноября Часть Южно-Сахалинска останется без тепла на день
14:32 29 Октября Компроспект в Южно-Сахалинске полностью отремонтировали
10:12 29 Октября Холодной воды не будет в нескольких районах Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 11:32 20 Ноября Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
- 11:32 17 Ноября Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
- 16:12 12 Ноября Семье погорельцев из Долинска нужна помощь
- 15:04 23 Октября Главврач больницы в Коммунарке проведет телемост для дальневосточных врачей
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?