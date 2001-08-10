Тихоокеанское
информационное агентство
24 Ноября 2020
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15:32, Вчера | Новости политики Сахалина и Курил

Правительство РФ решило ликвидировать три структуры, отвечающие за Дальний Восток

Правительство РФ решило ликвидировать три структуры, отвечающие за Дальний Восток

В России идет масштабная реформа институтов развития. Решено ликвидировать восемь структур, в их числе -  три дальневосточных.

Как сообщает РБК, вскоре исчезнут Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Ранее их эффективность не раз подвергалась критике со стороны Счетной палаты.

Как прокомментировал ситуацию министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, "весь функционал" институтов по поддержке опережающего развития Дальнего Востока и Арктики сохранится.

 "Возможно, будет объединение нескольких юрлиц в одно, более сильное, с оптимизацией пересекающихся расходов", - сказал он. Министр отметил, что основным финансовым институтов развития Дальнего Востока станет ВЭБ.РФ, чьи ресурсы "значительно превышают" те, что были на балансе профильных институтов развития.

Кроме того, в числе ликвидируемых российских структур -  Фонд развития моногородов, АО "Особые экономические зоны", Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвест и Агентство по технологическому развитию.

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