Новые меры поддержки: льготные тарифы для врачей и бесплатные звонки
«Единая Россия» добивается введения льготного тарифа без коммерческой наценки для поездок медиков в такси. Переговоры об этом партия совместно с Правительством ведет с перевозчиками и операторами, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе обсуждения с регионами работы волонтерских центров партии.
«Врачи помогают людям и, конечно, сами нуждаются в такой помощи. Я думаю, что это правильно и честно», – подчеркнул Андрей Турчак.
О необходимости решить проблемы доступности медпомощи в регионах в условиях пандемии заявлял Президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства 18 ноября. По словам главы государства, «сейчас недопустимы любая медлительность и нерасторопность». Владимир Путин подчеркнул, что ключевой критерий работы всех уровней власти — «чёткость, оперативность и эффективность в поддержке людей, их защите». По итогам совещания Президент дал ряд поручений – часть из них взяла в работу «Единая Россия».
«Единая Россия» также договорилась с федеральным министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и операторами связи о том, чтобы сделать звонки в волонтерские центры и ковид-госпитали бесплатными для людей. Технически это возможно, нужен только реестр таких номеров, и в ближайшее время он будет создан. По словам Андрея Турчака, реестром смогут воспользоваться жители и сотовые операторы в любом регионе страны.
«Изменения в правовые акты и процедурные механизмы организаций связи будут готовы в самые ближайшие сроки. Здесь мы работаем с Минцифрой и буквально в течение ближайших нескольких дней подробные регламенты будут утверждены и доведены до регионов», — сообщил Андрей Турчак.
В партии предложили выделить тридцати регионам средства на внедрение системы экстренного вызова оперативных служб по номеру 112. Окончательно на нее должны были перейти до конца 2021 года, однако этот процесс нужно форсировать, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России». Кроме того, «Единая Россия» совместно с Правительством в случае необходимости готова быстро внести корректировки в законодательство для более широкого применения возможностей телемедицины.
«Необходимо использовать все возможности, которые есть в регионах, и предпринять дополнительные меры для активизации этой работы», — резюмировал Андрей Турчак.
Напомним, «Единая Россия» открыла волонтерские центры во всех 85 регионах страны. Первый из них — в Калуге 19 марта. За это время активисты партии отработали десятки тысяч заявок о доставке продуктов, лекарств, средств индивидуальной защиты. Кроме того, партия собрала более 500 миллионов рублей членских взносов и добровольных пожертвований на оказание помощи регионам, наиболее пострадавшим от пандемии. На эти средства были закуплены 10 тысяч защитных костюмов для медиков и 10 реанимобилей. Также «Единая Россия» передала в пользование больниц во всех регионах 200 легковых машин
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