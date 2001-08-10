Работу приморских властей по ликвидации последствий шторма назвали слаженной и эффективной

В Приморском крае идут работы по восстановлению обычной жизнедеятельности края после серьёзного удара стихии. 19 ноября на регион обрушился ледяной шторм, который в сочетании с тёплой погодой привёл к массовым порывам проводов, падениям столбов и прочим авариям.

Стихия оставила без света и отопления тысячи домов во многих населенных пунктов. Энергетические компании, предприятия ЖКХ, власти муниципального и краевого уровней ведут работу по ликвидации аварий. В первую очередь речь шла о максимально быстром восстановлении подачи электроэнергии, воды и тепла в жилые дома и предприятия.

Глава Приморья Олег Кожемяко в ходе заседания оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации поблагодарил специалистов энергоснабжающих организаций, принимающих участие в работах. Он сказал, что несколько суток бригады отдыхали по два-три часа в сутки. Сейчас пришла долгожданная помощь из других регионов ДФО, но ситуация остается напряженной.

Telegram-канал «Столица ДФО» на фоне ударившей по Приморью стихии отметил, что краевые власти в этот раз сработали слаженно и максимально эффективно в сложившейся ЧС. «Произойди история с ледяным ливнем, не дай бог, при Миклушевском, губернатор не благодарил бы энергетиков за героический труд, а усердно искал стрелочника, чтобы обьяснить почему даже спустя неделю ремонтные работы толком не начались, а Москва не знала о ЧС», - считают авторы канала.

Фото из архива