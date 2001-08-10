Хапочкин: «Партия взяла курс на обновление»

Регистрация желающих попасть в кадровый проект «Единой России» «Федеральный ПолитСтартап» завершена. На одно место в проекте претендует 44 человека. Свои анкеты направили более 6700 человек со всей страны, из них 30 сахалинцев (депутаты, общественники, представители социальной сферы).

Секретарь Сахалинского регионального отделения «Единой России» Андрей Хапочкин уверен, что кадровый проект – это полезная практика. «Дело даже не в том, что мы обновляем депутатский корпус. Мы даем нашей молодежи возможность сделать первый шаг в большую политику, почувствовать конкурентную борьбу. Это очень сложно, но тех, кто к этому готов, мы готовы поддерживать дальше. Конечно же, эта возможность – только для тех, кто сможет пройти жесткий профессиональный отбор. Но все процедуры будут проходить в честной конкуренции. Организаторы проекта отлично понимают, что на выходе должны получиться готовые кандидаты в депутаты Государственной Думы, которые способны пройти предварительное голосование и сделать свой вклад в победу Партии на выборах в сентябре 2021 года» - сказал Андрей Хапочкин.

На первом этапе организаторы по анкетам отберут наиболее ярких претендентов. Оценивать их будут на основании личных и профессиональных достижений. Большое значение имеет опыт общественно-политической деятельности — работа с людьми. Учтут и так называемую медийную активность — присутствие в СМИ и соцсетях.

На следующем этапе появится окончательный список участников — 150 человек. Их будут отбирать с участием экспертов Высшей партийной школы (ВПШ) «Единой России» — политологов, политтехнологов, социологов, депутатов различного уровня. Именно эти 150 человек получат возможность пройти первый обучающий модуль ВПШ. Он стартует в декабре. Вести занятия также будут эксперты партшколы. Участников погрузят в актуальную политическую теорию. Получат «политстартаповцы» и практические задания, которые им предстоит реализовать в регионах.

Второй обучающий модуль запланирован на апрель-май. После его окончания участников ждут экзамены, а те, кто успешно сдаст их, получат наставников для участия в предварительном голосовании.

«Это будут эксперты-политологи федерального уровня — например, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. Наставниками станут и руководители «Единой России». В частности, Председатель партии Дмитрий Медведев уже заявил, что готов участвовать в проекте в этом качестве», — отметил заместитель руководителя ЦИК «Единой России» — руководитель Управления кадровой политики и образовательных проектов Роман Романов.

«Федеральный ПолитСтартап» - кадровый проект «Единой России» в преддверии выборов в Госдуму. С его помощью партия ищет новые лица – ярких региональных лидеров, пользующихся доверием у людей. Они составят кадровый резерв «Единой России».

«Нам очень важно, чтобы в политику приходили новые люди. Это могут быть специалисты из самых разных сфер: врачи, учителя, общественные деятели. Самое главное качество – это желание помогать людям, решать их проблемы. Ведь депутат является представителем своего региона, округа, и его прямая задача – помогать избирателям. Добиваться финансирования на федеральном и региональном уровнях, контролировать вместе с жителями ремонты и стройки, решать проблемы граждан. Все делать своими руками. Только такие кандидаты нужны партии и людям», — уверен секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.