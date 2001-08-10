Андрей Хапочкин: волонтерское движение – это Россия будущего

Первый социальный онлайн-форум объединил волонтерские центры «Единой России» из всех регионов страны. Что особенно важно, на форум приехал Президент. Активисты обсудили лучшие практики, обозначали существующие проблемы, наметили пути их решения. Накопленный опыт, в том числе, лег в основу пакета новых социальных инициатив партии. В частности, «Единая Россия» предложила продлить ряд временных мер, которые приняли в самом начале пандемии — срок их действия истекает 31 декабря. Речь идет о предоставлении субсидий на оплату ЖКУ без подачи заявлений и продления действия 30-процентной скидки на оплату пошлин через Госуслуги. Также «Единая Россия» предложила упростить требования к аптекам при онлайн-продаже безрецептурных лекарств. Кроме того, партия предложила ввести беззаявительный порядок получения пенсий по инвалидности и продлить действие паспортов и водительских прав с истекшим сроком действия.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в свою очередь, рассказал о том, что «Единая Россия» совместно с Правительством договорилась с двумя крупными агрегаторами такси — с 21 декабря и до 31 декабря 2021 года в 13 регионах страны их машины будут бесплатно доставлять медиков домой, на работу и на вызовы к пациентам.

Также Андрей Турчак предложил сделать бесплатной электронную цифровую подпись и расширить сферу ее применения. По его словам, это — один из способов снять проблему, когда нет возможности оформить сделки и договоры в офлайн-режиме из-за пандемии.

«Мы считаем, что электронную цифровую подпись с учетом нынешних обстоятельств можно и нужно применять намного шире. Предлагаем закрепить возможность бесплатного ее получения — на сегодняшний день это обходится гражданам в среднем в полторы тысяч рублей. Бесплатным это предлагаем сделать для всех подтвержденных пользователей портала «Госуслуги», — сказал Андрей Турчак. Он отметил, что партия проработает необходимые проекты нормативных актов, а реализовывать инициативу будет совместно с Минцифры.

Кроме обмена наработанными практиками, еще одной важной задачей социального онлайн-форума был поиск новых смыслов, с которыми наша страна – и весь мир – войдет в новый период. Ключевые смыслы будущего сформулировал Владимир Путин.

Выступая на онлайн-форуме, Президент России отметил значимость «новой искренности», личного и непосредственного участия каждого представителя партии:

- Это чрезвычайно важная вещь. То, что сейчас звучит, прорабатывается, чрезвычайно важно для поддержания престижа ведущей политической силы страны. На той партии, от решений которой зависит экономика страны, состояние системы здравоохранения, образования — лежит всегда особая ответственность за результаты работы государства. Это большая очень нагрузка. Подтверждать ее надо искренним стремлением сделать лучше для страны в целом и для конкретного человека. Тогда люди действительно верят в искренность всей политической силы, в искренность того, что эта политическая сила – в данном случае «Единая Россия» – делает для интересов страны, - подчеркнул Президент РФ.

Как отметил спикер регионального парламента, секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Хапочкин, только личное участие позволит выработать индивидуальный опыт и получить уникальный политический капитал – доверие людей.

- Похоже на то, что пандемия коронавируса завершила долгий период политики без идеологии. У избирателей сформировался устойчивый запрос на искренность политиков. И сейчас попасть в актуальную повестку смогут только те из них, кто не лишился своего чутья, кто смог вовремя включиться в волонтерское движение. Иными словами, люди поверят только тому, кто делает сам, участвует лично, ведет за собой. Партия «Единая Россия» определила это направление еще в первую волну коронавируса. Сейчас уже очевидно, что это было верным решением.

Напомним, что сахалинский региональный волонтерский штаб был создан в марте этого года и с первых дней активно подключился к работе по профилактике пандемии коронавируса.

- Волонтеры совместно с МВД вели разъяснительную работу на улицах, участвовали в покупке и доставке продуктов и лекарств людям старше 65 лет, входящим в группу риска, - ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким, пенсионерам, но вместе с тем мы не оставляем без ответа ни одной заявки, - поделился Андрей Хапочкин. - Кроме того, волонтеры оказывали активную помощь тем, кто стоит на самом переднем плане борьбы с пандемией – врачам: собирали и привозили им наборы для чая, предоставляли в безвозмездное пользование личный транспорт, который врачи использовали для поездок к заболевшим пациентам. Важность этой работы сложно переоценить, и мы её продолжаем.