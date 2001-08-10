Сахалинская область и Российский экологический оператор договорились о сотрудничестве
Правительство островного региона и РЭО договорились о взаимодействии в реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Соглашение подписали генеральный директор РЭО Денис Буцаев и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Сотрудничество с федеральной компанией призвано улучшить экологическую ситуацию на островах, сделать ее комфортной для жизни и благоприятной для сохранения здоровья сахалинцев и курильчан.
– Сахалинская область – один из первых регионов, который создал геоинформационную систему, где отражаются все несанкционированные свалки, сроки и порядок их ликвидации. Система доступна каждому жителю области. В этом году мы убрали более 2 тысяч свалок. Все делается для того, чтобы сахалинцы и курильчане жили на чистых островах, – отметил в ходе встречи Валерий Лимаренко.
– В рамках соглашения мы договорились о двух направлениях взаимодействия. В первую очередь, это инвестиционное взаимодействие. Мы определили и согласовали перечень инвестиционных проектов в сфере ТКО, которые будут реализованы на территории Сахалинской области. Второе направление – обмен информацией и цифровыми платформами в области экологии, – добавил Денис Буцаев.
Также на базе регионального оператора разработаны специальные цифровые модули, которые предусматривают мониторинг транспорта, состояния контейнерных площадок, весового контроля на полигонах. Программа фиксирует все данные и формирует отчеты с составлением договоров, платежей и анализом мест накопления ТКО. Все это призвано сократить количество стихийных свалок в островном регионе.
Кроме того, с целью достижения показателей нацпроекта «Экология» в области запланировано строительство экотехнопарка по переработке вторичных материальных ресурсов. Для единственного в России островного региона это важный объект, так как существуют сложности с выделением мест под захоронение отходов. Создание экотехнопарка позволит вторичные материальные ресурсы перерабатывать и использовать в производстве. Это одно из ключевых направлений, которое отражено в подписанном соглашении.
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