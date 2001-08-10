Валерий Лимаренко поблагодарил сахалинских депутатов за конструктивную работу по принятию бюджета
Главный финансовый документ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов принят сегодня во втором окончательном чтении на заседании Сахалинской областной Думы.
– Уважаемые коллеги, благодарю вас и председателя правительства Сахалинской области Алексея Васильевича Белика за то, что работа над бюджетом была серьезной и кропотливой. Во время его обсуждения вы поднимали важные вопросы, касающиеся жизни островного региона наближайшую трехлетку, обсудили каждый пункт, провели активные консультации с членами правительства и внесли свои предложения в документ. Наша общая цель – создать комфортные условия для жизни на островах, сделать так, чтобы сахалинцы и курильчане могли гордиться своим селом, городом и областью, – отметил Валерий Лимаренко. – Бюджет сохранил свою социальную направленность и остался бюджетом развития. В то же время хочу отметить, что правительство региона уже проводит усиленную работу по привлечению федеральных средств и частных инвесторов на реализацию различных проектов и программ.
Губернатор напомнил, что на этой неделе он провел в Москве ряд встреч, посвященных этим вопросам. В частности, на встрече с министром транспорта РФ Виталием Савельевым обсуждалась необходимость федерального софинансирования внутренних перевозок в ДФО в размере не менее 3,7 миллиарда рублей в год. С министерством образования договорились о модернизацииинфраструктуры Сахалинского государственного университета. Речь идет о строительстве для образовательного учреждения новых учебных корпусов и общежития. Поддержку сахалинским климатическим проектам пообещал оказать Министр экономического развития России Максим Решетников. Также правительство островного региона и Российский экологический оператор договорились о взаимодействии в реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Коронавирус в Сахалинской области диагностировали ещё у 140 человек
10:12 Сегодня Некоторые улицы в Южно-Сахалинске останутся на полдня без холодной воды
10:42 Сегодня Сахалинцев просят помочь установить личность мужчины, потерявшего память
11:04 Сегодня В Новоалександровске после ремонта открыли баню
09:34 11 Декабря От коронавируса в Сахалинской области умер 11-й человек
15:32 11 Декабря Центр Южно-Сахалинска перекроют завтра в связи с открытием главной ёлки
17:12 11 Декабря На главной сахалинской ёлке 12 декабря зажгут новогодние огни
11:32 11 Декабря В Сахалинской области в первом чтении принят закон об областном бюджете на предстоящую трехлетку
16:42 20 Ноября Снежную погоду обещают синоптики на Сахалине и Курилах в предстоящие дни
11:32 20 Ноября Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
12:40 26 Ноября Работу приморских властей по ликвидации последствий шторма назвали слаженной и эффективной
16:12 30 Ноября Ветер и слабая метель ожидаются в Охинском районе
Выбор редакции
- 17:54 4 Декабря Аленьков: сахалинские команды разработали более 15 проектов в рамках Программы КЛИК
- 12:40 26 Ноября Работу приморских властей по ликвидации последствий шторма назвали слаженной и эффективной
- 11:32 20 Ноября Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
- 11:32 17 Ноября Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Назовите главное для вас событие 2020 года.