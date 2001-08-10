Валерий Лимаренко поблагодарил сахалинских депутатов за конструктивную работу по принятию бюджета

Главный финансовый документ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов принят сегодня во втором окончательном чтении на заседании Сахалинской областной Думы.

– Уважаемые коллеги, благодарю вас и председателя правительства Сахалинской области Алексея Васильевича Белика за то, что работа над бюджетом была серьезной и кропотливой. Во время его обсуждения вы поднимали важные вопросы, касающиеся жизни островного региона наближайшую трехлетку, обсудили каждый пункт, провели активные консультации с членами правительства и внесли свои предложения в документ. Наша общая цель – создать комфортные условия для жизни на островах, сделать так, чтобы сахалинцы и курильчане могли гордиться своим селом, городом и областью, – отметил Валерий Лимаренко. – Бюджет сохранил свою социальную направленность и остался бюджетом развития. В то же время хочу отметить, что правительство региона уже проводит усиленную работу по привлечению федеральных средств и частных инвесторов на реализацию различных проектов и программ.

Губернатор напомнил, что на этой неделе он провел в Москве ряд встреч, посвященных этим вопросам. В частности, на встрече с министром транспорта РФ Виталием Савельевым обсуждалась необходимость федерального софинансирования внутренних перевозок в ДФО в размере не менее 3,7 миллиарда рублей в год. С министерством образования договорились о модернизацииинфраструктуры Сахалинского государственного университета. Речь идет о строительстве для образовательного учреждения новых учебных корпусов и общежития. Поддержку сахалинским климатическим проектам пообещал оказать Министр экономического развития России Максим Решетников. Также правительство островного региона и Российский экологический оператор договорились о взаимодействии в реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».