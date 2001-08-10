Тихоокеанское
информационное агентство
22 Декабря 2020
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Валерий Лимаренко: Мы бьемся за Сахалинскую область без аварийного жилья
13:42, Сегодня | Новости политики Сахалина и Курил

Сахалинский губернатор вошел в новый состав Госсовета

Указ об утверждении состава совещательного органа Президент РФ Владимир Путин подписал 21 декабря. Председателем Госсовета является глава государства, членами – Председатель Правительства РФ, Председатель Совета Федерации, Председатель и лидеры фракций Госдумы, руководитель Администрации Президента, полпреды Президента в федеральных округах и главы регионов.

Всего в новый состав Госсовета вошли 27 руководителей субъектов РФ. В их числе – Валерий Лимаренко, возглавивший комиссию по инвестициям. Участие в работе совещательного органа дает губернатору Сахалинской области дополнительные возможности для защиты и отстаивания интересов островного региона на федеральном уровне.

Напомним, ранее, в январе 2020 года, губернатора Сахалинской области также включили в новый состав Президиума Госсовета РФ.

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