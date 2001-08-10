Сахалинская область поделится опытом поддержки инвесторов с другими регионами страны

Последнее в 2020 году заседание совета по инвестиционной деятельности при правительстве Сахалинской области глава региона провел в новом статусе. Накануне Президент РФ Владимир Путин назначил Валерия Лимаренко председателем комиссии Госсовета по инвестициям.

– Это назначение – оценка нашей совместной работы, – обратился к участникам совета Валерий Лимаренко. – Мы имеем реальные результаты, которые не остались незамеченными. В рамках предстоящей работы в ближайшее время будет сконцентрировано внимание на пяти направлениях: подготовка кадров, разработка свода инвестиционных правил региона и инвестиционной декларации, создание инвестиционной карты и плана развития производственной инфраструктуры. Этот опыт впоследствии смогут использовать и другие регионы страны.

В 2020 году островным властям удалось улучшить основные бизнес-процессы. Среднее время регистрации юридических лиц в регионе снизилось с 8 до 3 дней. Процедуру подключения зданий к электросетям сократили вдвое, а сроки получения разрешений на строительство – на 16 суток.

Такие достижения во многом связаны с ускоренной цифровизацией. В 2020 году в регионе запустили и улучшили сразу несколько электронных сервисов. В их числе – модернизация портала «Бизнес. Сахалин. Онлайн» и создание «единого окна» для предпринимателей на базе регионального портала госуслуг. Площадка заработала месяц назад, за это время специалисты отработали проблемные моменты.

– Все услуги, которые можно сделать электронными, прозрачными и понятными, необходимо включать в «единое окно». Бизнес должен иметь возможность, не выходя из кабинета, получить желаемый результат, причем в рамках установленных сроков, – подчеркнул глава региона.

Отдельным блоком участники заседания рассмотрели разработанные в период пандемии меры поддержки инвесторов и субъектов малого и среднего предпринимательства. Многие из них удалось внедрить благодаря тесному диалогу власти и бизнеса.

– В период пандемии на законодательном уровне мы внесли предложения по 15 видам деятельности: снизили налоговую нагрузку, оперативно информировали бизнес об изменениях в законодательстве, адресно решали проблемы. Благодаря этому, количество предпринимателей в регионе не просто не уменьшилось, а увеличилось. Еще один важный показатель – число самозанятых. На сегодняшний день плательщиками налога на профессиональный доход стали около 3900 человек, – отметил заместитель председателя областного правительства Антон Зайцев.

В связи с обращениями предпринимателей, уже в 2021 году областное правительство планирует снизить ставки по упрощенной системе налогообложения. Такая мера распространится на тех, кто перейдет на этот режим после отмены ЕНВД. Решение будет вынесено на рассмотрение в областную Думу в начале следующего года.