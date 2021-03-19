Андрей Турчак: «Единая Россия» против убийства бездомных животных
Секретарь Генсовета партии назвал инициативу группы депутатов живодерской и сообщил о том, что решение об отзыве принято после консультаций с руководством фракции «Единой России» в Госдуме.
«Вчера соцсети накрыла волна возмущения законопроектом. Не для того жители страны поддержали поправки в Конституцию и нашими коллегами по фракции «Единая Россия» [в Госдуме] принимался важнейший закон об ответственном обращении с животными, чтобы вот такими «инициативами» ставить крест на всей работе», — сказал Андрей Турчак.
Секретарь Генсовета «Единой России» поблагодарил за активную позицию всех, высказавшихся против инициативы. «Только вместе мы сможем добиться внимательного и гуманного отношения к животным», - уверен он.
Напомним, «Единая Россия» последовательно выступает за усиление ответственности в сфере обращения с животными. С 1 января 2020 года заработали положения партийного законопроекта об ответственном обращении с животными — речь идет о регулировании работы приютов, где категорически запрещено умерщвлять бездомных животных без необходимых медицинских показаний. Также в середине прошлого года «Единая Россия» предложила Правительству дополнительные меры за нарушение правил обращения с животными - наказание за оставление на улице питомцев; за нарушение порядка содержания животных, в том числе порядка выгула; за нарушение правил обращения с животными в приютах и с животными, используемыми в культурно-зрелищных целях. Кроме того, в январе Минприроды поддержало инициативу партии о строительстве приютов для бездомных собак и кошек за счет софинансирования из федерального бюджета.
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