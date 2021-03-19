Долинские и Анивские партийцы присоединились к раздаче рыбы

Активисты «Единой России» в Долинске и Аниве присоединились к акции по сбору и раздаче излишков рыбы, которые рыбаки оставляют на льду. Активисты расфасовывают собранную рыбу и развозят ее пенсионерам категрии «Дети войны», бывшим узникам концлагерей, участникам трудового фронта и другим нуждающимся.

В Долинске наряду с другими волонтерами развозом рыбы занялась депутат Сахалинской областной Думы Наталья Коршунова.

«Когда в интернете появилась информация о том, что рыбаки бросают на льду не нужную им навагу, мало кого это оставило равнодушным. Столько добра пропадает. Мне было вдвойне приятно присоединиться к этой акции. И добро спасаем и людям радость несем. Столько теплых слов наслушались от наших дорогих земляков. Бальзам на сердце», прокомментировала Наталья Коршунова.

Акцию по сбору и раздаче рыбы инициировал председатель регионального отделения партии Андрей Хапочкин. В эфире радиостанции «Комсомольская правда» он пригласил к участию в этом процессе всех желающих. Депутат отметил, что нужны не только свободные руки, но и снегоходы, потому что таскать рыбу по ледовым торосам пешком очень трудная работа.