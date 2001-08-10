Предварительное голосование «Единой России» в Сахалинской области пройдет по смешанной модели
Кроме онлайн-голосования, будут организованы привычные избирателям счетные участки. Такой порядок было решено применить в 42 регионах страны.
По словам секретаря Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрея Хапочкина, это сделано, чтобы предоставить возможность голосовать каждому, кто захочет это сделать. «На островах есть наши уважаемые пенсионеры, которым сложно менять привычки и учиться пользоваться цифровыми технологиями. Есть жители отдаленных поселков, где интернет-сигнал нестабильный. Мы не должны лишить их возможности выбрать своего кандидата. Поэтому Сахалинское региональное отделение приложило все усилия, чтобы организовать открытие счетных участков. Их будет 62, это 20% от общего числа избирательных участков в регионе», - сказал Андрей Хапочкин.
При этом все, кто пожелает, сможет голосовать онлайн. «Единая Россия» обеспечит полную анонимность, чистоту и прозрачность подсчета голосов. За ходом процедуры смогут наблюдать все желающие — блокчейн опубликуют на старте голосования. Информация будет зашифрована, а электронный ключ к результатам разделят между представителями общественности. Предполагается, что после того, как голосование закончится, каждый избиратель сможет проверить свой бюллетень и убедиться, что он сохранен именно в том виде, в котором был отправлен.
Напомним, регистрация продлится до 29 апреля. По актуальной информации, в Сахалинской области зарегистрировались семь участников. Сама процедура предварительного голосования пройдет с 24 по 30 мая. Голосование будет организовано по максимально открытой модели, участвовать в нем смогут все избиратели. Итоги предварительного голосования подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» утвердит Съезд.
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