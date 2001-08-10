Госслужащих в России стало меньше

В России сократилось число госслужащих в результате массовой реформы госаппарата. Ее начали в конце 2020 года. Подробности о ней Известиям рассказал зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Масштабная оптимизация была сделана не столько для того, чтобы сократить число чиновников, а чтобы изменить саму модель государственного аппарата и сделать систему, которая не менялась много лет, более эффективной, отметил Григоренко. В частности, планировали ликвидировать принцип «ведомственных колодцев», который функционировал через длительные бюрократические согласования.

Перед реформой выяснили, что штатная численность многих министерств и ведомств не соответствует его функциям, количество руководителей завышено, как и численность обеспечивающих подразделений — число таких сотрудников порой превышало половину штата. При этом от 12 до 20 процентов вакансий даже не были заняты, и их сохраняли для выплаты бонусов и премий.

Новую систему постарались адаптировать к современным реалиям и отвечать требованиям «сервисного государства». В первую очередь, решили сократить число начальников — теперь один замруководителя должен курировать не менее двух подразделений, а замначальника подразделения — не менее двух отделов. Также установили минимальную численность подразделений: в министерстве не менее 40 человек, в агентстве — не менее 25 человек, в отделе — не менее 5 человек. А штат обеспечивающего персонала не может превышать 30 процентов от всех сотрудников.

Реформу планировали закончить к 1 апреля 2021 года. Уже сократили 66 структурных подразделений и 33 штатные единицы замруководителей федеральных ведомств. В центральных аппаратах сократили 213 единиц, а в территориальных — 31 642. Таким образом численность госаппарата уменьшилась уже на 10 %. Это сделали за счет сокращения свободных вакансий с сохранением фонда оплаты труда.