Бывшая сотрудница штаба Навального рассказала, как с нее слетели розовые очки
Газета.ru опубликовала интервью с Аленой Нарвской, бывшей сотрудницей избирательного штаба Алексея Навального, в котором девушка признается, что за шесть месяцев работы на оппозиционера от ее розовых очков не осталось и следа.
Ложь, кумовство, безразличие к судьбам тех, кого ты вывел на улицу, шпионаж, интриги и взаимное недоверие - вот основные принципы работы штаба Навального сегодня. Все то, против чего призывают бороться эти оппозиционеры, является фундаментом и их собственного существования.
«Мы боролись против кумовства, против семейных кланов у власти, но, по сути, в штабе Навального происходило все то же самое. Правыми руками были его ближайшие друзья», - вспоминает Нарвская.
По словам девушки, ложь была на каждом шагу. Никто и не собирался, как обещал, вытаскивать задержанных за незаконные митинги. Никто и не думал выплачивать компенсации оштрафованным. Даже численность участников протестных акций - всегда серьезно завышалась.
«Когда мы в очередной агитационный день едва набирали 50 человек по всей Москве, а затем включали стрим Волкова или читали его Twitter, где он называл совсем другое количество человек, гораздо завышенное. Такое несоответствие его слов нашей реальности мы наблюдали каждый день. Это было в порядке вещей, это была ложь, в которой мы жили и работали каждый день», - рассказала Алена.
Но что больше всего задевает девушку, это то, что члены команды Навального никогда сами ни принимаю участия в митингах, предпочитая, сидя в теплых офисах за пределами Росси, выгонять на улицу российскую молодежь. Ничем не рискуя, они делали вид, что борются за какие-то ценности и идеалы.
«Почему Волков до сих пор, даже находясь в другой стране, не вышел на улицу, не помитинговал? Почему он ни разу не вышел к консульству с плакатом? Они всегда сидели в стороне», - резюмирует бывшая соратница Навального. И тут же делает вывод: «Нас манили и привлекали идеей спасения России, хотя спасать надо было нас, от тех, кто этой сектой управлял».
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