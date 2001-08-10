Сахалинцы начали смотреть обращение Владимира Путина к Федеральному Собранию

Сегодня, 21 апреля, в 20 часов по сахалинскому времени началось обращение Президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию. Это уже 17-ое обращение первого лица страны к парламенту и после каждого из них в стране происходили масштабные изменения. Напомним, после предыдущего обращения изменилась Конституция России. Как изменится жизнь россиян на этот раз, мы узнаем уже примерно через час.

Многие сахалинцы и курильчане ждут от главы государства, в первую очередь, информацию по дальнейшему развитию Дальневосточного региона. Цены на продукты и недвижимость, доступность авиаперелетов и рост стоимости топлива, социальное обеспечение дальневосточников и рост пенсий, безработица и зарплаты, борьба с коронавирусом и закрытие границ, - вот лишь некоторые из вопросов, ответы на которые хотят получить жители Сахалинской области.

Посмотреть обращение Владимира Путина Федеральному собранию можно в прямом эфире телеканалов «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24» и НТВ. Обращение, как правило, занимает чуть больше часа.