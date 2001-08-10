29 апреля состоялось 35-ое заседание Собрания Поронайского городского округа второго созыва. Перед началом заседания мэр Александр Радомский вручил благодарственные письма муниципальным служащим Ивановой Ю.М. и Чепурко А.К. В повестку дня включили 15 вопросов. Докладчиками выступили:

- генеральный директор МУП «ПКК-1» Толмачев Д.Б. «О показателях финансово-хозяйственной деятельности предприятия» (убытки предприятия по итогам года - 5,2 млн. рублей);

- начальник ОМВД подполковник полиции Харченко Ю.В. «О состоянии общественной безопасности» (прослеживается тенденция к снижению общего количества зарегистрированных преступлений);

- директор ДОКиС Анисова Н.Г. «О подготовке к летней оздоровительной компании детей»

- директор МКУ «Управление ГОиЧС» Ахметшин В.Ф. «О пожарной безопасности»

- директор ФЭД Заикина И.П. «Об отмене системы налогообложения в виде ЕНВД», «Об утверждении годового отчета по исполнению бюджета за 2020 год и бюджете муниципального образования на 2021 год» (бюджет в 2020 году исполнен в целом на 98,6% а по собственным доходам на 100,6%);

- начальник ЖИО Кваст Э.В. «Об утверждении порядка капитального ремонта муниципальных жилых помещений» и «Об утверждении реестра муниципального имущества» (согласно реестра у муниципалитета числится 10516 объектов, их них 6069 объектов движимого и 4447 объектов недвижимого имущества общей стоимостью 8,3 млрд.рублей);

- управляющий делами Глухих А.Н. «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих» и «О помощнике уполномоченного по правам человека Сахалинской области на территории округа» (на общественных началах назначена Чепурко Анна Константиновна);

- председатель комиссии по законности и местному самоуправлению Макаров В.Б. «О внесении изменений в Устав муниципального образования»;

- председатель Собрания Урюпин А.Н. «О досрочном сложении полномочий депутата Храмогиной Е.Ю.» (прекратила полномочия в связи с переездом).

Завершающим вопросом сессии стал отчёт мэра Александра Радомского перед депутатами о результатах деятельности Администрации Поронайского городского округа за 2020 год. Руководитель муниципального образования, говоря о результатах, обозначил ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания воды, строительство жилых домов для расселения жителей из ветхого и аварийного фонда, продолжающееся строительство очистных сооружений и рыборазводных заводов, начало реализации федеральных проектов (многофункциональный грузовой район, пункт связи «Роскосмос», завод сжиженного природного газа). Комфортнее для жителей Поронайск должен стать после установки малых архитектурных форм и высадки 23000 цветов. По индексу комфортной городской среды в 2020 году Поронайск занял четвертое место, по инвестиционной привлекательности второе. Обсудили с депутатами нанесение изображений на фасады жилых домов, установку стелы на северном выезде из города, проблемы здравоохранения, ситуацию в рыболовецком колхозе «Дружба», введение в эксплуатацию спортивных объектов, не завершенных в ушедшем году по вине подрядной организации - компании «Армсахстрой». Коснулись прекращения субсидирования выпадающих доходов предприятий ЖКХ. В 2022 году стоит задача начать строительство нового здания восьмой школы.

Вопрос о преждевременном уходе с занимаемой должности вызвал у Александра Радомского искреннее удивление. «Слухи - неотъемлемая часть нашей жизни. Мои полномочия истекают в декабре 2022 года. Придёт время - будем принимать решения. У нас с вами впереди как минимум полтора года совместной работы» - резюмировал мэр.