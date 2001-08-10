В Александровске-Сахалинском снова начинаются интриги вокруг поста мэра

В Александровске-Сахалинском устроили интригу вокруг возможной отставки мэра города. Сегодня, 30 апреля, с утра пошли слухи о том, что Владимир Иль ушёл в отпуск с последующим увольнением. Вскоре начались опровержения.

Схема, при которой руководитель «отгуливает» весь накопленный отпуск либо уходит на длительный больничный (а оформить его при должных связях несложно), а потом увольняется, давно отработана по всей России. Плюсом для человека, который уходит, являются немаленькие выплаты, которые тот получает, по сути, за ничегонеделание. Несмотря на то что в целом эта схема легальна, она не выглядит этичной для чиновников, которые теоретически работают на людей. Поэтому официально свои намерения мало кто подтверждает.

По данным ТИА "Острова", так вышло сегодня и в Александровске-Сахалинском. Пока одни СМИ писали о том, что Владимир Иль не вернётся, его подчиненные убеждали других, что ничего подобного нет. Версии о его здоровье тоже назвали самые разные – от «длительная болезнь» до «полностью здоров».

Сам Владимир Иль при этом благоразумно оказался недоступен для комментариев.

В любом случае, Александровск-Сахалинский, которому и до этого нечасто везло на руководителей (вспомнить осужденного за уголовное преступление Сергея Гейченко), снова на долгий срок – будь то отпуск, болезнь или отставка – остался без хоть какого-то главы. В случае Владимира Иля речи о преступлениях не идет, однако и популярным среди местных жителей, а значит, большой потерей, его назвать сложно.