В Сахалинской области подано около 11000 заявлений на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования

В Сахалинской области в рамках общероссийской тренировки ГАС "Выборы" с 21 апреля подано около 11000 заявлений для участия в тестировании дистанционного электронного голосования. Избирателям, подавшим заявления, после сверки с регистром избирателей ГАС "Выборы", предстоит в течение трёх дней проголосовать за "тестового" кандидата, рассказали ТИА "Острова" в облатсном избиркоме.

В ходе тренировки применения системы дистанционного электронного голосования будут полностью воспроизведены все этапы голосования от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов.

Председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова отметила высокую активность жителей Сахалинской области в тестировании системы ДЭГ.

- Около трёх процентов наших земляков приняли решение протестировать систему электронного голосования, - отметила Виктория Черкасова. - Это очень хороший показатель, свидетельствующий о технической «зрелости» жителей островов. Сейчас мы участвуем в уникальном эксперименте. Тренировка системы дистанционного электронного голосования является первым опытом не только в Сахалинской области, но и в масштабах всей страны.

На Сахалине и Курилах проголосовать можно будет с 16 часов 12 мая до 4 часов ночи 15 мая на портале vybory.gov.ru.