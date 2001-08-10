Тихоокеанское
информационное агентство
20 Мая 2021
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Юрий Трутнев посетит Сахалинскую область
09:02, Сегодня | Новости политики Сахалина и Курил

Юрий Трутнев посетит Сахалинскую область

Юрий Трутнев посетит Сахалинскую область

20 мая состоится рабочая поездка Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в Сахалинскую область, сообщили ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

Вице-премьер встретится с инвесторами, реализующими проекты в Сахалинской области; проведёт ряд совещаний (в том числе: по развитию жилищного строительства Сахалинской области; по вопросу развития СТК "Горный воздух" и другие).

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