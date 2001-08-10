Сахалинский губернатор вылетел из группы очень влиятельных глав
Агентство политических и экономических коммуникаций России выпустило новый рейтинг влияния губернаторов страны – за май 2021 года. Впервые Валерий Лимаренко опустился в более низкую группу – вместо глав с «очень сильным влиянием» - в просто «сильных».
Как сообщает ТИА "Острова", если месяцем раньше сахалинский губернатор находился на 14-й строчке рейтинга, то теперь – на 23-й. Как объясняют «Известия», причин тому две: во-первых, к команде Лимаренко сейчас «приковано внимание правоохранительных органов», а во-вторых, он «получил порцию критики от полпреда ДФО Юрия Трутнева за слабые темпы расселения людей из аварийного жилья».
Лимаренко не одинок в этой потере: таким же образом снизились позиции главы ещё одного региона Дальневосточного федерального округа, якутского Айсена Николаева (с 20 на 28). Причины тоже схожи: задержание местного заместителя министра сельского хозяйства и плохое восприятие заявления об обязательной вакцинации от коронавируса.
Возглавляют рейтинг влияния главы Москвы, Чечни и Татарстана. Замыкают - руководители Марий Эл, Орловской области и Хакасии.
- Главная причина наиболее значительных падений губернаторов в рейтинге — аресты представителей региональных управленческих команд или другие ясно выраженные «знаки внимания» правоохранительных органов. Очевидно, что влияние главы субъекта в подобном случае серьезно ослабевает – по крайней мере ситуативно, - прокомментировал происходящее изданию руководитель АПЭК Дмитрий Орлов.
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