Жителей Сахалина приглашают участвовать в президентской программе
Министерство экономического развития Сахалинской области информирует о проведении конкурсного отбора специалистов для подготовки в 2021/22 учебном году по программам профессиональной переподготовки в области экономики и управления в рамках государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ в 2018/19 - 2024/25 учебных годах.
Программа подготовки управленческих кадров содействует профессиональному и карьерному росту молодых руководителей. Выпускники президентской программы зачисляются в резерв управленческих кадров правительства Сахалинской области, который ежегодно обновляется и пополняется новыми специалистами. Программа включает в себя два этапа. Первый – обучение в российских вузах (сахалинские участники президентской программы обучаются в международном институте менеджмента «ЛИНК» по направлению «Эффективное управление организацией»). Второй – стажировка на ведущих зарубежных предприятиях. Для сахалинских специалистов приоритетным является обучение в Японии.
Срок подачи документов на конкурсный отбор – до 25 июня 2021 года.
Контактные лица:
Гвоздовская Наталья Александровна – директор ОУ ДПО «Учебный центр «ЛИНК», е-mail: linksakh@gmail.com, телефон 8 (4242) 43-63-00;
Мошкова Марина Александровна - ведущий советник отдела поддержки предпринимательской деятельности министерства экономического развития Сахалинской области, е-mail: m.moshkova@sakhalin.gov.ru, телефон: 8 (4242) 67-06-98.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
11:25 1 Июня Сахалинцев научат распутывать тюленей из сетей и морского мусора
14:35 1 Июня Руководитель сахалинского института платил деньги несуществующим работникам
11:34 2 Июня Жители Южно-Сахалинска могут сделать прививку от коронавируса без записи и ожидания
09:13 3 Июня Открылась выставка "Путешествие в миф коренных народов Сахалина"
09:59 8 Мая В городском парке Южно-Сахалинска начал работу музыкальный фонтан
09:29 21 Мая Три из десяти лучших пейзажей России сняты на островах Сахалинской области
09:15 28 Мая За первый квартал на Сахалине зарегистрирована естественная убыль населения
17:05 23 Мая На Сахалине на "Горном воздухе" начались бесплатные занятия по общей физической подготовке
Выбор редакции
- 18:46 Вчера Восточный газопровод приведёт к перекрытию большого участка улицы Ленина в Южно-Сахалинске
- 16:33 Вчера Вице-премьер Марат Хуснуллин и Валерий Лимаренко обсудили жилищное строительство в Сахалинской области
- 16:21 Вчера В Южно-Сахалинске за раз провакцинировали полколлектива детского сада
- 15:34 Вчера Сахалинцев приглашают на занятия по маунтинбайку
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Где вы проведёте отпуск-2021?