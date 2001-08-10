Жителей Сахалина приглашают участвовать в президентской программе

Министерство экономического развития Сахалинской области информирует о проведении конкурсного отбора специалистов для подготовки в 2021/22 учебном году по программам профессиональной переподготовки в области экономики и управления в рамках государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ в 2018/19 - 2024/25 учебных годах.

Программа подготовки управленческих кадров содействует профессиональному и карьерному росту молодых руководителей. Выпускники президентской программы зачисляются в резерв управленческих кадров правительства Сахалинской области, который ежегодно обновляется и пополняется новыми специалистами. Программа включает в себя два этапа. Первый – обучение в российских вузах (сахалинские участники президентской программы обучаются в международном институте менеджмента «ЛИНК» по направлению «Эффективное управление организацией»). Второй – стажировка на ведущих зарубежных предприятиях. Для сахалинских специалистов приоритетным является обучение в Японии.

Срок подачи документов на конкурсный отбор – до 25 июня 2021 года.

Контактные лица:

Гвоздовская Наталья Александровна – директор ОУ ДПО «Учебный центр «ЛИНК», е-mail: linksakh@gmail.com, телефон 8 (4242) 43-63-00;

Мошкова Марина Александровна - ведущий советник отдела поддержки предпринимательской деятельности министерства экономического развития Сахалинской области, е-mail: m.moshkova@sakhalin.gov.ru, телефон: 8 (4242) 67-06-98.