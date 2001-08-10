Сахалинский губернатор высказался против раскола общества
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Принуждения к вакцинации власти Сахалинской области не допустят. Об этом губернатор островного региона заявил в ходе рабочего совещания в областном правительстве.
Как сообщили ТИА «Острова» в департаменте информационной политики региона, Валерий Лимаренко обсудил с руководителями органов власти, мэрами и общественниками выполнение постановления главного санитарного врача Сахалинской области в части обеспечения достижения 60-процентной коллективной иммунизации так называемой группы риска на предприятиях и в учреждениях.
– Наша общая задача – достичь «коллективного иммунитета», не расколов при этом общество. Некоторым людям нельзя вакцинироваться по медицинским показаниям, кто-то просто не хочет этого делать по личным причинам. Угрозы со стороны работодателей в их адрес недопустимы. Большинство сахалинцев и курильчан, как показывают соцопросы, осознают важность вакцинации и готовы привиться. Мы должны помочь им в этом, сделать вакцинацию максимально удобной и доступной, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Наступил ответственный момент. Скоро жители области массово начнут возвращаться из отпусков. Чтобы мы не получили залповый всплеск заболеваемости, призываю всех, у кого нет противопоказаний, пройти иммунизацию. Это важно для собственного здоровья и здоровья близких.
К сегодняшнему дню прививку от коронавируса сделали почти 90 тысяч сахалинцев и курильчан. Лишь некоторые из них, по данным министерства здравоохранения, испытывали неприятные симптомы – головную боль, температуру, ломоту в теле и слабость.
Еще меньше тех, кто после прививки заболел повторно. Вакцинация позволила им перенести болезнь легче и без осложнений со стороны органов дыхания.
О существенном росте числа привившихся в трудовых коллективах рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей Коваленко. Он сообщил губернатору о желании крупных региональных компаний массово вакцинировать сотрудников. Бизнесмены попросили организовать работу выездных медицинских бригад на своих предприятиях. Валерий Лимаренко идею поддержал и дал профильным специалистам соответствующие поручения.
– Трудовые коллективы не хотят повторения ситуации прошлого года, когда вынужденно закрывался бизнес по всему миру. Поэтому многие предприниматели начинают стимулировать своих работников. Например, предоставляют им дополнительные дни оплачиваемого отпуска, – рассказал Андрей Коваленко.
На заседании также выступил уполномоченный по правам человека в Сахалинской области Анатолий Крутченко. Он рассказал, что меры, принятые главным санитарным врачом региона, полностью соответствуют российскому законодательству в сфере обеспечения безопасности здоровья граждан. Также он добавил, что сообщений о случаях, когда на предприятиях заставляют вакцинироваться или увольняют из-за отказа в иммунизации, в его ведомство не поступало.
– С каждым подобным случаем будем разбираться индивидуально. Сахалинцам и курильчанам, которых принуждают поставить прививку против коронавирусной инфекции, следует сообщать о проблеме по номеру 1-300, – добавил Валерий Лимаренко.
Напомним, сделать прививку в островном регионе можно в любой поликлинике или в мобильном комплексе. График работы передвижных точек опубликован на сайтах и в социальных сетях медицинских учреждений. Записаться на вакцинацию можно на портале Госуслуг, через личное обращение в поликлинику и по телефону 1-300.
Кроме того, в Южно-Сахалинске продолжают работу передвижные комплексы на площади Победы – ежедневно с 11.00 до 18.00, в ТЦ «Мегаберезка» – с 12.00 до 16.00 по будним дням и с 11.00 до 15.00 по субботам, в ТДЦ «Столица» – с 11.00 до 18.00 с понедельника по пятницу. С 21 июня открылась еще одна точка – в Доме Торговли: с понедельника по пятницу с 11.00 до 18.00, по выходным – с 9.00 до 15.00.
Всего на островах работают 98 пунктов вакцинации.
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