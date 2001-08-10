На Сахалине открыли очередной центр управления
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине заработал первый муниципальный центр управления. Единую цифровую площадку открыли в островной столице. Сотрудники учреждения занимаются обработкой обращений и решением проблем жителей городского округа. Основная тематика работы – благоустройство, дороги, социальная сфера и вопросы ЖКХ. Информация поступает специалистам из социальных сетей – из аккаунтов мэра и муниципальных ведомств.
– Для нас очень важно слышать каждого сахалинца и курильчанина. Для этого в прошлом году мы открыли центр управления регионом – первый на Дальнем Востоке. И он хорошо себя показал. С его помощью мы эффективно решали проблемы, возникающие в наших городах во время сильных метелей, в наиболее сложные периоды пандемии, – отметил глава области. – Не сомневаюсь, первый муниципальный центр управления обеспечит еще более тесное взаимодействие с горожанами. Рассчитываем на активную работу в том числе в рамках ямочного ремонта дворов, который планируем завершить до конца августа.
Как сообщили ТИА "Острова" в областном департаменте информационной политики, муниципальный центр управления заработал на базе МКУ «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска». По словам специалистов учреждения, из городских аккаунтов в соцсетях поступает 750 обращений в месяц. На отработку каждого уходит не более суток. При этом в большинстве случаев хватает нескольких часов.
К примеру, в начале июня мэру Сергею Надсадину в одной из социальных сетей поступило обращение от жительницы города. Она сообщила, что в сквере Невельского недостаточно клумб, а земли в вазонах практически нет. Профильные специалисты оперативно выехали на место и высадили на участке цветы.
Еще один решенный вопрос – жительнице областного центра помогли записать ребенка в логопедический детский сад. О том, что для её малыша не нашли места в дошкольном учреждении, она сообщила в Инстаграме.
Муниципальный центр управления и центр управления регионом работают сообща. Задачи между ними распределяются в соответствии с возможностями организаций. Так, вопросы здравоохранения решаются на областном уровне, а проблемы некачественного ремонта дорог и дворов – на городском.
Муниципальные центры управления также создадут в Долинске, Корсакове, Холмске, Невельске и Аниве. Единые цифровые площадки откроют в этом году.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
00:26 Сегодня На юге Сахалина произошло землетрясение
16:52 Сегодня В "черный список" Банка России попали шесть сахалинских компаний
15:34 Сегодня Концерт в День молодёжи в Южно-Сахалинске отменён
13:18 Сегодня Сегодня в десятках домов Южно-Сахалинска отключат всю воду
15:09 17 Июня Десятки сахалинцев посмотрели матч Россия-Финляндия в «Кристалле» на большом экране
18:09 17 Июня Надсадин не смог отказать Потанину в строительстве новой тропинки
19:15 17 Июня Опасной набережной в Охотском заинтересовался СК
18:07 17 Июня В Березняках строят овощехранилище на три тысячи тонн
09:15 28 Мая За первый квартал на Сахалине зарегистрирована естественная убыль населения
16:00 9 Июня Автобусные маршруты Южно-Сахалинска опять будут переоценивать
14:19 10 Июня Жителей Южно-Сахалинска 12 июня ждет большая праздничная программа: полный список мероприятий
15:57 10 Июня В Сахалинской области министр спорта переходит на работу с инвестициями
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы соблюдаете масочный режим?