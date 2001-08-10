На Сахалине открыли очередной центр управления

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине заработал первый муниципальный центр управления. Единую цифровую площадку открыли в островной столице. Сотрудники учреждения занимаются обработкой обращений и решением проблем жителей городского округа. Основная тематика работы – благоустройство, дороги, социальная сфера и вопросы ЖКХ. Информация поступает специалистам из социальных сетей – из аккаунтов мэра и муниципальных ведомств.

– Для нас очень важно слышать каждого сахалинца и курильчанина. Для этого в прошлом году мы открыли центр управления регионом – первый на Дальнем Востоке. И он хорошо себя показал. С его помощью мы эффективно решали проблемы, возникающие в наших городах во время сильных метелей, в наиболее сложные периоды пандемии, – отметил глава области. – Не сомневаюсь, первый муниципальный центр управления обеспечит еще более тесное взаимодействие с горожанами. Рассчитываем на активную работу в том числе в рамках ямочного ремонта дворов, который планируем завершить до конца августа.

Как сообщили ТИА "Острова" в областном департаменте информационной политики, муниципальный центр управления заработал на базе МКУ «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска». По словам специалистов учреждения, из городских аккаунтов в соцсетях поступает 750 обращений в месяц. На отработку каждого уходит не более суток. При этом в большинстве случаев хватает нескольких часов.

К примеру, в начале июня мэру Сергею Надсадину в одной из социальных сетей поступило обращение от жительницы города. Она сообщила, что в сквере Невельского недостаточно клумб, а земли в вазонах практически нет. Профильные специалисты оперативно выехали на место и высадили на участке цветы.

Еще один решенный вопрос – жительнице областного центра помогли записать ребенка в логопедический детский сад. О том, что для её малыша не нашли места в дошкольном учреждении, она сообщила в Инстаграме.

Муниципальный центр управления и центр управления регионом работают сообща. Задачи между ними распределяются в соответствии с возможностями организаций. Так, вопросы здравоохранения решаются на областном уровне, а проблемы некачественного ремонта дорог и дворов – на городском.

Муниципальные центры управления также создадут в Долинске, Корсакове, Холмске, Невельске и Аниве. Единые цифровые площадки откроют в этом году.