Состоялась 36-я сессия депутатов Поронайского городского округа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В сессии принял участие мэр Александр Радомский. В большом зале администрации обсудили вопросы окончания отопительного сезона. Начальник отдела ЖКХ Марина Кокина отметила, что для качественной подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду предусмотрена субсидия из областного бюджета в размере 49,8 млн.руб.

До 1 октября предстоит выполнить мероприятия по капитальному и текущему ремонту котельного оборудования, сетей теплоснабжения, объектов водоснабжения и водоотведения, инженерных сетей, приобрести оборудование, электротехническую продукцию. В план включены 112 многоквартирных домов. Запланированы ремонты подъездов, входных групп, внутридомовых систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Отсутствие оплаты за оказанные жилищно-коммунальные услуги ведет к образованию дебиторской задолженности и негативно сказывается на работе предприятий ЖКХ. Задолженность населения на 01.06.2020 составляет более 120 млн. рублей. Благодаря претензионно-исковой работе наблюдается положительная динамика в сравнении с 2020 годом.

Информацию о порядке формирования групп в учреждениях дошкольного формирования предоставил и.о. департамента образования, культуры и спорта Андрей Чуваев. Учет ведется через автоматизированную информационную систему «Е-услуги. Образование» (https://detsad.admsakhalin.ru). Родители могут зарегистрировать заявление несколькими способами: на портале образовательных услуг, в МФЦ, либо лично в Администрации.

На сессии депутаты утвердили изменения в Порядок управления, распоряжения и предоставления земельных участков, заслушали доклад о реализации инициативных проектов и приняли изменения в решение «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, поселках городского типа на территории Поронайского городского округа». В завершении заседания Александр Радомский обратил внимание присутствующих на необходимость соблюдения профилактических мер ввиду распространения третьей волны новой коронавирусной инфекции.