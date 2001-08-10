18:28, Сегодня | Новости политики Сахалина и Курил
Состоялась 36-я сессия депутатов Поронайского городского округа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В сессии принял участие мэр Александр Радомский. В большом зале администрации обсудили вопросы окончания отопительного сезона. Начальник отдела ЖКХ Марина Кокина отметила, что для качественной подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду предусмотрена субсидия из областного бюджета в размере 49,8 млн.руб.
До 1 октября предстоит выполнить мероприятия по капитальному и текущему ремонту котельного оборудования, сетей теплоснабжения, объектов водоснабжения и водоотведения, инженерных сетей, приобрести оборудование, электротехническую продукцию. В план включены 112 многоквартирных домов. Запланированы ремонты подъездов, входных групп, внутридомовых систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Отсутствие оплаты за оказанные жилищно-коммунальные услуги ведет к образованию дебиторской задолженности и негативно сказывается на работе предприятий ЖКХ. Задолженность населения на 01.06.2020 составляет более 120 млн. рублей. Благодаря претензионно-исковой работе наблюдается положительная динамика в сравнении с 2020 годом.
Информацию о порядке формирования групп в учреждениях дошкольного формирования предоставил и.о. департамента образования, культуры и спорта Андрей Чуваев. Учет ведется через автоматизированную информационную систему «Е-услуги. Образование» (https://detsad.admsakhalin.ru). Родители могут зарегистрировать заявление несколькими способами: на портале образовательных услуг, в МФЦ, либо лично в Администрации.
На сессии депутаты утвердили изменения в Порядок управления, распоряжения и предоставления земельных участков, заслушали доклад о реализации инициативных проектов и приняли изменения в решение «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, поселках городского типа на территории Поронайского городского округа». В завершении заседания Александр Радомский обратил внимание присутствующих на необходимость соблюдения профилактических мер ввиду распространения третьей волны новой коронавирусной инфекции.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
00:26 Сегодня На юге Сахалина произошло землетрясение
16:52 Сегодня В "черный список" Банка России попали шесть сахалинских компаний
15:34 Сегодня Концерт в День молодёжи в Южно-Сахалинске отменён
13:18 Сегодня Сегодня в десятках домов Южно-Сахалинска отключат всю воду
15:09 17 Июня Десятки сахалинцев посмотрели матч Россия-Финляндия в «Кристалле» на большом экране
18:09 17 Июня Надсадин не смог отказать Потанину в строительстве новой тропинки
19:15 17 Июня Опасной набережной в Охотском заинтересовался СК
18:07 17 Июня В Березняках строят овощехранилище на три тысячи тонн
09:15 28 Мая За первый квартал на Сахалине зарегистрирована естественная убыль населения
16:00 9 Июня Автобусные маршруты Южно-Сахалинска опять будут переоценивать
14:19 10 Июня Жителей Южно-Сахалинска 12 июня ждет большая праздничная программа: полный список мероприятий
15:57 10 Июня В Сахалинской области министр спорта переходит на работу с инвестициями
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы соблюдаете масочный режим?