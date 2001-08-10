Мэр Южно-Сахалинска о настоящем и будущем города: основные тезисы доклада

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня мэр Южно-Сахалинска рассказал о работе за 2020 год и о том, что будет происходить в городе далее. ТИА «Острова» приводит основные моменты доклада Сергея Надсадина.

Начиная свой доклад, мэр отметил, что Южно-Сахалинск успешно адаптировался к новым реалиям, продиктованным пандемией. Администрация города продолжила следовать своему главному принципу — быть в тесном контакте с горожанами. В этих новых условиях был сформирован бюджет города на предстоящие годы, и в нем удалось сохранить главное - социальную направленность. Ключевые статьи расходов, такие как зарплаты работников бюджетной сферы, социальные выплаты детям, инвалидам, пенсионерам отражены максимально.

Основную часть доклада Сергей Надсадин посвятил экономическому развитию областного центра. Так, по состоянию на 1 января 2021 года в городе зарегистрировано свыше 15 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. В том числе, более 9 тысяч индивидуальных предпринимателей, а также свыше 1800 самозанятых горожан. По последним данным, сейчас этот показатель вырос и составляет почти 3 тысячи человек.

Развитию предпринимательства способствует действующая в городском округе программа «Экономическое развитие городского округа на 2020-2025 годы», в рамках которой адресная финансовая поддержка малому и среднему бизнесу предоставляется по 21 направлению. В 2020-м году этот перечень был дополнен четырьмя новыми видами. Они связаны с возмещением затрат на переоборудование автомобилей на газомоторное топливо и поддержкой самозанятых граждан. В целом в прошлом году 135 хозяйствующих субъектов получили 172 субсидии на общую сумму почти 140 млн рублей.

Особое внимание в городе уделяется и улучшению инвестиционного климата. В настоящее время на территории городского округа реализуется более 60 инвестиционных проектов на общую сумму почти 140 млн рублей.

Также в своем докладе глава Южно-Сахалинска отметил, что обновление существующих дорог и строительство новых дорог остается одним из приоритетных направлений в работе администрации города. На эти цели в прошлом году было направлено свыше 6 млрд рублей, что на 16% больше, чем в 2019 году. В 2020 году было обновлено свыше 51 тысячи кв. метров улично-дорожной сети, текущим ремонтом охватили более 123 тысяч кв. метров.

В прошлом году продолжилось активное строительство жилья и объектов инфраструктуры — введено почти 254 тысяч кв. метров жилья, что превысило предыдущий показатель на 29%. Индивидуальные застройщики возвели 815 домов. Для переселенцев из ветхого и аварийного жилья было завершено строительство жилого дома на 207 квартир в 8-м микрорайоне на ул. Поповича, 18, 3-х домов в 25 микрорайоне на 60 квартир, девятиквартирного дома в Березняках и жилого дома в селе Санаторное на 45 квартир.

Кроме того, в 2020 году введены в эксплуатацию построенные с нуля объекты образования: дополнительное здание школы № 6 (на 480 мест); школа для детей с ограниченными возможностями в Луговом (на 260 мест); школа в новом Дальнем (на 550 мест).

Положительная динамика за 2020 год зафиксирована также в сельском хозяйстве. Эта отрасль продолжает стабильно развиваться. Так, в 2020 году сельскохозяйственными предприятиями произведено более 5 тыс. тонн мяса, что на 26% больше, чем в 2019 году. Объем производства молока подрос на 5%, показатели производства яйца сохранились на уровне 2019 года. В 2020 на развитие этого направления из бюджета городского округа было выделено порядка 36 млн рублей.

После содержательной части депутаты смогли задать мэру интересующие их вопросы. Отметим, что впервые в этом году была применена практика, когда народные избранники адресовали часть вопросов главе города в письменном виде. Вместе с тем, на заседании предоставилась возможность задать и очные вопросы.

Так, депутат Владислав Глухов обозначил проблему, с которой столкнулись жители одного из дворов его округа. Во дворе по улице Амурской, 155, 157, 159 в прошлом году была установлена новая спортивная площадка. Объект пользуется большой популярностью среди детей и подростков. Однако площадка ничем не огорожена, и мячи вылетают с ее территории в припаркованные рядом автомобили и окна жилых домов. В связи с чем градоначальника просят оказать содействие в установке защитной сетки. Сергей Надсадин дал поручение профильным структурам выполнить эти работы незамедлительно. А также напомнил, что в городе сейчас продолжаются мероприятия по инвентаризации детских и спортивных площадках.

Майя Кириллова, представляющая интересы горожан в седьмом избирательном округе, обозначила мэру проблему с благоустройством участка улицы Детской. Там в 2019 году специалисты МКП "Городской Водоканал" меняли сети, однако благоустройство территории до сих пор не восстановлено. Градоначальник распорядился, чтобы в течение ближайших двух недель данные работы были произведены.

Депутат Николай Артеменко затронул тему наличия грунтовых дорог в черте городе, с которых выносится грязь на центральные улицы. Сергей Надсадин отметил, что подобная проблема действительно сегодня существует. Всего в городском округе 420 км дорог, из них порядка 50 % находится в грунтовом исполнении. На заседании было озвучено предложение - разработать отдельную муниципальную программу по содержанию грунтовых дорог. Мэр поблагодарил народных избранников за неравнодушие, а также выразил готовность совместно с депутатами проработать данный вопрос.

Депутат, представляющий южную часть города, Роман Веденеев, обозначил проблему, с которой сталкиваются жильцы дома № 2 по улице Больничной — отсутствие части тротуара. По поручению мэра вопрос решат в кратчайшие сроки.

После вопросов депутаты Городской Думы Южно-Сахалинска перешли к обсуждению содержательной части отчета мэра областного центра, кульминацией которого стало голосование.