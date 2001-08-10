Сахалинские справедливороссы рассказали, кого выдвинули в депутаты Госдумы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в стенах регионального отделения партии «Справедливая Россия – за правду» прошла пресс-конференция председателя РО Александра Анистратова.

Она была посвящена выдвижению кандидатуры Александра Сергеевича в депутаты Госдумы VIII созыва и предвыборной программе партии.

Председатель РО рассказал журналистам о самых значимых моментах кампании. Так, главной темой программы идет борьба с бедностью. По словам Александра Анистратова, почти 20 миллионов россиян живут в ужасающих условиях. Одним из направлений борьбы с этим явлением будет введение «справедливого базового дохода». Когда постепенно каждый россиянин будет ежемесячно получать по 10.000 рублей, чтобы для начала закрыть базовые потребности.

Также были озвучены не менее важные пункты программы во всех социально-значимых направлениях: отмена пенсионной реформы, возвращение к классическим экзаменам в образовании, снижение нагрузки по расходам населения на жилищно-коммунальные услуги, отмена ОМС и всевозможных страховых фондов в медицине и многое другое. Кроме того, партия предлагает ввести заработную плату мамам, находящимся в отпуске по уходу за детьми. «Работа мамой, пожалуй, самая важная в нашей жизни», - заметил Александр Анистратов.