Сахалинские справедливороссы рассказали, кого выдвинули в депутаты Госдумы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня в стенах регионального отделения партии «Справедливая Россия – за правду» прошла пресс-конференция председателя РО Александра Анистратова.
Она была посвящена выдвижению кандидатуры Александра Сергеевича в депутаты Госдумы VIII созыва и предвыборной программе партии.
Председатель РО рассказал журналистам о самых значимых моментах кампании. Так, главной темой программы идет борьба с бедностью. По словам Александра Анистратова, почти 20 миллионов россиян живут в ужасающих условиях. Одним из направлений борьбы с этим явлением будет введение «справедливого базового дохода». Когда постепенно каждый россиянин будет ежемесячно получать по 10.000 рублей, чтобы для начала закрыть базовые потребности.
Также были озвучены не менее важные пункты программы во всех социально-значимых направлениях: отмена пенсионной реформы, возвращение к классическим экзаменам в образовании, снижение нагрузки по расходам населения на жилищно-коммунальные услуги, отмена ОМС и всевозможных страховых фондов в медицине и многое другое. Кроме того, партия предлагает ввести заработную плату мамам, находящимся в отпуске по уходу за детьми. «Работа мамой, пожалуй, самая важная в нашей жизни», - заметил Александр Анистратов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
- 13:02 Сегодня С начала года Комсомольский НПЗ поставил на биржу более половины произведенного автобензина
13:01 Сегодня Сахалинские власти отчитались, что будут делать с дорогами
14:28 Сегодня Сахалинский зоопарк расскажет посетителям о птичках и рыбках
14:07 Сегодня Углегорский подросток пошёл искать маму, а дошёл до уголовного дела
16:52 24 Июня В "черный список" Банка России попали шесть сахалинских компаний
17:13 25 Июня В субботу некоторым жителям Южно-Сахалинска придётся посидеть без воды
17:57 25 Июня В Сахалинскую область привезли 6 тысяч доз «Спутника», на подходе - «КовиВак»
16:19 25 Июня 15-летний охинец увяз в угнанном автомобиле
16:00 9 Июня Автобусные маршруты Южно-Сахалинска опять будут переоценивать
14:19 10 Июня Жителей Южно-Сахалинска 12 июня ждет большая праздничная программа: полный список мероприятий
15:57 10 Июня В Сахалинской области министр спорта переходит на работу с инвестициями
18:49 10 Июня Вокруг экс-журналиста ТИА «Острова» на Сахалине разгорелся крупный медиаскандал
Выбор редакции
- 17:21 Сегодня Около половины опрошенных мужчин в мэрии Южно-Сахалинска пьют через день
- 16:59 Сегодня В мэрии Южно-Сахалинска отчитались, что в городе происходит с газификацией
- 16:05 Сегодня На Сахалине нашли участника штурма дворца Амина в Афганистане
- 13:02 Сегодня С начала года Комсомольский НПЗ поставил на биржу более половины произведенного автобензина
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы соблюдаете масочный режим?