"Единая Россия" возобновляет работу единого волонтерского штаба
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
"В современных реалиях это действительно так - отметил секретарь Сахалинского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Хапочкин. - В любом большом и важном деле без волонтёров не обойтись. Одно из испытаний, с которыми нам всем пришлось столкнуться - это пандемия. Борьба с коронавирусом оказалась бы невозможной, не окажись рядом стольких неравнодушных и сильных духом людей. Сейчас "Единая Россия" возобновляет работу объединённого волонтерского штаба, а это значит, что мы снова поедем помогать врачам и делать всё необходимое, чего потребует ситуация" - сказал Андрей Хапочкин.
В единый волонтерский штаб вошли активисты партии, ОНФ, движения «Мы – вместе», «Волонтеры Победы» «Волонтеры-медики», «Молодой Гвардии Единой России»
Единый штаб сформирован на базе уже существующих добровольческих организаций по всей стране. Он будет оказывать помощь медикам и людям, которые нуждаются в поддержке.
«Сегодня как никогда необходимо включиться в волонтерскую работу. Мы ее и не останавливали. Более того, нужно призвать в ряды волонтеров новых активных граждан», - подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
Он обратился к представителям «Молодой Гвардии Единой России» с просьбой координировать работу единого волонтерского штаба и определять наиболее востребованные точки помощи. «В первую очередь именно туда направить все имеющиеся ресурсы», - сказал Андрей Турчак.
Как отметил главный врач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко, волонтеры – «это мощная сила, крепкая стена, на которую можно опереться в борьбе с коронавирусом».
«Я думаю, все видят из открытых источников значимый рост заболевших и госпитализированных, резко возросшую нагрузку на систему здравоохранения. И честно скажу, что я очень рад, что у меня есть на моем столе такой «козырь», как волонтеры, к которому я могу прибегнуть», - отметил он. Отдельно Денис Проценко поблагодарил «Волонтеров-медиков», которые оказывали помощь врачам с первых дней пандемии.
В свою очередь, представители движения подтвердили, что готовы включиться в работу и полностью поддерживают инициативу по созданию единого штаба. По словам руководителя движения «Волонтеры-медики» Ольги Кобелевой, во время пандемии более 20 тысяч добровольцев организации помогали медучреждениям, и их работа не прекращалась.
«Сегодня мы вынуждены объявить новый набор волонтеров, так как помощи много не бывает, мы все это понимаем. Сейчас особенно важна работа тех из них, кто работал в первую и вторую волну, кто помогает и понимает всю сложность данной ситуации. Наши опытные активисты сейчас отказываются от отпусков, поездок, чтобы подготовить новоиспеченных волонтеров», - рассказала Ольга Кобелева.
Идею создания единого центра помощи на базе уже существующих в регионах поддержали и «Волонтеры Победы». По словам руководителя движения Ольги Амельченковой, сейчас необходимо не только определить ключевые направления помощи, но и максимально упростить доступ людей к ней.
Помощь окажут и активисты «Российских студенческих отрядов», сообщила комиссар Центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации Мария Корнилова. По ее словам, к работе подключатся добровольцы, которые заняты в трудовых проектах организации в регионах. Кроме того, создание единого волонтерского штаба поддержали активисты движения «Мы Вместе», Ассоциации волонтёрских центров и других общественных организаций.
Напомним, первый волонтерский центр «Единая Россия» открыла в марте 2020 года в Калуге, в течение месяца – во всех регионах. Такие центры объединили более 100 тысяч активистов – студентов, «серебряных волонтеров», представителей общественных организаций, бизнеса и неравнодушных граждан. За время пандемии они оказали помощь сотням тысяч жителей регионов, находившихся на самоизоляции, а также медикам.
Волонтёрские центры передали больницам 200 легковых автомобилей для доставки врачей на вызовы к пациентам, реанимобили для наиболее пострадавших от пандемии регионов, защитные костюмы для медиков, средства индивидуальной защиты для граждан. Активисты партии, депутаты различных уровней на протяжении нескольких месяцев занимались автоволонтерством. В партнерстве с бизнесом волонтеры обеспечивали медиков продуктовыми наборами и горячим питанием
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