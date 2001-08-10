Тихоокеанское
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13 Июля 2021
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На Сахалине завершилось самовыдвижение кандидатов в депутаты Государственной Думы

На Сахалине завершилось самовыдвижение кандидатов в депутаты Государственной Думы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 24.00 часа 12 июля 2021 года завершился этап самовыдвижения кандидатов в депутаты Государственной Думы ФС Российской Федерации восьмого созыва.

По Сахалинскому одномандатному избирательному округу номер 167 самовыдвижение кандидатов не состоялось.

Избирательная комиссия Сахалинской области готова к приёму документов кандидатов, выдвинутых политическими партиями, который продлится до 24 часов 23 июля 2021 года.

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