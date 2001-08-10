В Сахалинской области начался прием заявок от желающих проголосовать по месту нахождения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2 августа в Сахалинской области начался прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, расскаазли ТИА "Острова" в региональном избиркоме.

Заявление можно подать со 2 августа до 13 сентября:

- в любую территориальную избирательную комиссию;

- в любое отделение МФЦ Сахалинской области;

- через портал «Госуслуг».

С 8 сентября до 13 сентября:

- в любую участковую избирательную комиссию Сахалинской области.

В территориальных избирательных комиссиях, участковых избирательных комиссиях заявления будут оформлять с 16 до 20 часов в будние дни и с 10 до 14 часов в выходные дни.

Список территориальных избирательных комиссий с адресами и телефонами можно найти на сайте избиркома (http://www.sakhalin.vybory.izbirkom.ru/sakhalin/ik/)

Номер избирательного участка можно определить с помощью сервиса ЦИК России «ТИК и УИК на карте России» https://map.rostelecom-cc.ru/.

Избирательная комиссия Сахалинской области рекомендует жителям, в случае необходимости, воспользоваться возможностью голосования на избирательном участке по месту нахождения и сделать свой выбор с 17 по 19 сентября 2021 года любым удобным для себя способом.