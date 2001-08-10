Житель Горнозаводска украл кабеля на 300 тысяч рублей

Сотрудники полиции Невельского района задержали 19-летнего жителя Горнозаводска. Его подозревают в серии краж кабеля связи.

Как ТИА "Острова" сообщили в региональном УМВД, ранее правоохранителям поступило несколько заявлений о том, что с некоторых жилых домов села срезан телефонный кабель. В связи с этим произошли сильные перебои связи.

Стражи порядка установили причастность подозреваемого к этим кражам. Все оказалось, как и предполагали правоохранители: подозреваемый воровал около ста метров кабеля, чтобы переплавить и затем сдать на цветмет.

В настоящий момент установлены четыре факта кражи, совершенных подозреваемым. Общая сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.