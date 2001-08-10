Тихоокеанское
информационное агентство
6 Ноября 2019
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15:30, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Больше 200 тысяч рублей украли "сотрудники банка" у сахалинцев

Два факта мошенничества зафиксировали в Южно-Сахалинске за сутки. Накануне в горотдел обратились двое местных жителей - 66-летний мужчина и 67-летняя женщина. Они рассказали, что им на мобильные телефоны позвонил неизвестный номер, предположительно зарегистрированный в Московской области. На том конце провода представились сотрудниками банка, и предложили потерпевшим защитить свои банковские карты. Люди согласились на это.

Мошенники сообщили, что для этого нужно сообщить код, который придет им по СМС. Южносахалинцы назвали его злоумышленникам, после чего с их счетов сняли деньги. В общей сумме больше двухсот тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела, сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении МВД.

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