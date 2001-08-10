Тихоокеанское
информационное агентство
8 Ноября 2019
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11:30, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Двое мужчин до смерти избили знакомого и бросили на улице в Ногликах

Тело 50-летнего жителя села Мгачи с признаками насильственной смерти нашли недалеко от дома №12 по переулку Молодежному в Ногликах. Сообщение об этом поступило в межрайонный следственный отдел минувшим утром, 6 ноября.

Как ТИА "Острова" сообщили в областном следкоме, в этот же день было возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Правоохранители оперативно установили злоумышленников. Ими оказались 29-летний и ранее неоднократно судимый 39-летний жители Ноглик. Сейчас решается вопрос о заключении их под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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