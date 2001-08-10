Стали известны подробности избиения мужчины в Ногликах

Двоих жителей Ноглик, до смерти забивших земляка, заключили под стражу. Сегодня, 8 ноября, Ногликский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Напомним, тело 50-летнего жителя села Мгачи нашли утром 6 ноября в районе дома №12 по переулку Молодежному в Ногликах. Тогда было возбуждено уголовное дело. Злоумышленников задержали в этот же день.

- Потерпевший приехал в Ноглики на заработки и проживал на рыболовецком стане. Днем 5 ноября он находился возле магазина с собакой, и попросил прожего купить ему спиртное, так как с животным в магазин не пускают. После того, как сахалинец купил алкоголь, мужчины решили выпить его вместе. По пути они встретили еще одного знакомого и все вместе пошли к нему домой.

Во время застолья между потерпевшим и подозреваемыми произошел конфликт. В результате последние избили собутыльника и ушли из квартиры. Вернувшись в четвертом часу утра, они обнаружили мужчину мёртвым. Чтобы скрыть преступление, злоумышленники вытащили тело на улицу, - рассказали в областном следкоме.

Расследование уголовного дела продолжается.