Тихоокеанское
информационное агентство
8 Ноября 2019
Сегодня 23:08
63,73|70,55|62,40
Движение по переезду на улице Украинской в Южно-Сахалинске закроют
17:00, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Стали известны подробности избиения мужчины в Ногликах

Двоих жителей Ноглик, до смерти забивших земляка, заключили под стражу. Сегодня, 8 ноября, Ногликский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Напомним, тело 50-летнего жителя села Мгачи нашли утром 6 ноября в районе дома №12 по переулку Молодежному в Ногликах. Тогда было возбуждено уголовное дело. Злоумышленников задержали в этот же день.

- Потерпевший приехал в Ноглики на заработки и проживал на рыболовецком стане. Днем 5 ноября он находился возле магазина с собакой, и попросил прожего купить ему спиртное, так как с животным в магазин не пускают. После того, как сахалинец купил алкоголь, мужчины решили выпить его вместе. По пути они встретили еще одного знакомого и все вместе пошли к нему домой.

Во время застолья между потерпевшим и подозреваемыми произошел конфликт. В результате последние избили собутыльника и ушли из квартиры. Вернувшись в четвертом часу утра, они обнаружили мужчину мёртвым. Чтобы скрыть преступление, злоумышленники вытащили тело на улицу, - рассказали в областном следкоме.

Расследование уголовного дела продолжается.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?