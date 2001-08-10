Госавтоинспекторы нашли наркотики у пассажира иномарки в Южно-Сахалинске

Накануне утром, 10 ноября, сотрудники областного ГИБДД остановили иномарку в районе улицы Транзитной в Южно-Сахалинске. При проверке документов у водителя полицейские обратили внимание на его 27-летнего пассажира. Молодой человек постоянно отводил взгляд в сторону и уклончиво отвечал на вопросы инспекторов. Тогда они решили досмотреть мужчину и автомобиль.

Как ТИА "Острова" сообщили в региональном УМВД, при досмотре в одежде парня полицейские обнаружили пакетик и бумажный сверток, в которых находилось белое вещество. Его направили на экспертизу, которая показала, что это синтетический наркотик. Общая масса дурмана составила более 1,5 граммов.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.