Подросток обокрал квартиру в Александровск-Сахалинском

Минувшим вечером в полицию Александровск-Сахалинского района обратился 65-летний мужчина. Он сообщил правоохранителям, что вышел из дома на несколько часов, а когда вернулся, то обнаружил, что окно разбито, а с комнат похитили ценное имущество. Ущерб мужчина оценил более чем в 24 тысячи рублей.

Как ТИА "Острова" сообщили в региональном УМВД, сотрудники уголовного розыска установили злоумышленника. Им оказался 17-летний, ранее судимый за аналогичное преступление местный житель. Молодой человек был задержан по "горячим следам" и доставлен в отделение полиции для разбирательства.

- Проходя мимо дома потерпевшего, злоумышленник решил обокрасть его. При помощи подручного инструмента он разбил окно и проник в квартиру. Осмотрев комнаты, он похитил спортивную сумку, сложил в нее вещи и скрылся. Краденное он планировал использовать по своему усмотрению, но был оперативно задержан сотрудниками полиции, - отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.