Цех по переработке трепанга создали в Корсакове два иностранца
Двух иностранцев, занимающихся производством, переработкой и хранением трепанга задержали в Корсакове сахалинские пограничники.
Как ТИА "Острова" рассказали в региональном пограничном управлении, нелегальный цех, оборудованный всем необходимым, находился в частном доме. Во время осмотра помещения обнаружено и изъято: более 5000 экземпляров варено-сушеного трепанга, а также оборудование, используемое для варки и сушки голотурий (сушильные шкафы и тепловентиляторы). Документы, подтверждающие законность происхождения морепродуктов, отсутствовали.
Предварительно рассчитанный нанесенный ущерб составил около 3,5 миллионов рублей.
По факту незаконного оборота водных биологических ресурсов проводится проверка. По ее результатам будет принято правовое решение.
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