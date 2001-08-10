Тихоокеанское
информационное агентство
14 Ноября 2019
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14:40, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Цех по переработке трепанга создали в Корсакове два иностранца

Цех по переработке трепанга создали в Корсакове два иностранца

Двух иностранцев, занимающихся производством, переработкой и хранением трепанга задержали в Корсакове сахалинские пограничники.

Как ТИА "Острова" рассказали в региональном пограничном управлении, нелегальный цех, оборудованный всем необходимым, находился в частном доме. Во время осмотра помещения обнаружено и изъято: более 5000 экземпляров варено-сушеного трепанга, а также оборудование, используемое для варки и сушки голотурий (сушильные шкафы и тепловентиляторы). Документы, подтверждающие законность происхождения морепродуктов, отсутствовали.  

Предварительно рассчитанный нанесенный ущерб составил около 3,5 миллионов рублей.

По факту незаконного оборота водных биологических ресурсов проводится проверка. По ее результатам будет принято правовое решение.

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