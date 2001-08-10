Жилой двухэтажный дом потушили в Озерском

Сегодня днем, 15 ноября, в 13.40 диспетчеру Корсаковского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании двухквартирного жилого дома в селе Озерское. Первый пожарный расчет прибыл через две минуты. По имеющейся информации, огонь распространился на соседний двухквартирный дом. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение строения открытым пламенем. Общая площадь пожара - 160 квадратных метров.

В 16.46 пожарные остановили распространение огня. Однако, сильный ветер может осложнить ситуацию, поэтому в настоящее время два из шести пожарных стволов, задействованных в тушении, используются для защиты стоящего поблизости дома. Общая площадь сгоревших двухквартирных домов, по уточнённым данным, составила 360 кв. метров. В тушении задействованы 20 человек и 6 единиц техники.

По имеющейся информации, граждане, проживавшие в указанных домах, планируют разместиться у родственников и соседей. Администрацией Корсаковского района к месту направлен мобильный пункт обогрева на базе автобуса, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное ГУ МЧС.