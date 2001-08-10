Пьяный южносахалинец угнал машину и попал на ней в ДТП
Инспекторы ОГИБДД по "горячим следам" раскрыли угон иномарки. Накануне, 18 ноября, инспекторы ОГИБДД УМВД России по городу Южно-Сахалинску во время несения службы получили ориентировку о том, что в районе одного из торговых центров, расположенных на улице Крюкова, угнали иномарку.
- В дальнейшем от дежурного сотрудники полиции получили информацию, что проходящее по ориентировке транспортное средство движется в северном направлении в районе дома № 302 по улице Ленина. Там его зафиксировали камеры фотовидеофиксации. Полицейские немедленно выдвинулись в указанный район, получив по пути следования информацию о том, что иномарка проезжала в районе дома № 91 по улице Железнодорожной. Экипаж выдвинулся туда.
По пути к перекрёстку Железнодорожная - Пограничная правоохранители заметили угнанный автомобиль, ехавший по улице Пограничной в западном направлении. Его водитель проигнорировал законное требование инспекторов об остановке и, набирая скорость, стал скрываться от преследования. Во время движения на высокой скорости в районе поворота на виадук злоумышленник не справился с управлением, совершил наезд на дорожное ограждение с последующим съездом в кювет.
На поддержку коллегам прибыли инспекторы ДПС, совместно с которыми было продолжено преследование водителя и пассажира, покинувших салон иномарки и пытавшихся скрыться бегством. При обходе кооперативного гаражного массива инспектор ОГИБДД задержал двоих злоумышленников, которые были переданы прибывшей следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.
Как установлено, автомобилем управлял нетрезвый 35-летний гражданин, не имеющий права управления машиной, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, - сообщили ТИА "Острова" в региональном УМВД.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 16:20 13 Ноября Двенадцать районов островного региона охватит циклон
- 13:00 14 Ноября Неоплаченные штрафы едва не сорвали сахалинцу выезд за границу
14:00 13 Ноября Южносахалинец пытался пройти в суд с клинком
- 12:50 13 Ноября Островитян приглашают на бесплатный фитнес по сават-форме
- 14:00 21 Октября Сахалинцев приглашают на "Ночь искусств - 2019"
18:00 25 Октября Сахалинцам покажут уникальные книжные знаки
14:35 29 Октября Фестиваль русских народных праздников пройдет в Южно-Сахалинске
14:40 30 Октября Южносахалинцев зовут на концерт ко Дню народного единства
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
20:46 1 Ноября Главный редактор радио АСТВ Алёна Баринова: Радио делает жителей островов ближе друг к другу
20:52 28 Октября Вокалистка Елена Акшенцева: Можно жить на Сахалине и продвигать свое творчество
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?