Пьяный южносахалинец угнал машину и попал на ней в ДТП

Инспекторы ОГИБДД по "горячим следам" раскрыли угон иномарки. Накануне, 18 ноября, инспекторы ОГИБДД УМВД России по городу Южно-Сахалинску во время несения службы получили ориентировку о том, что в районе одного из торговых центров, расположенных на улице Крюкова, угнали иномарку.

- В дальнейшем от дежурного сотрудники полиции получили информацию, что проходящее по ориентировке транспортное средство движется в северном направлении в районе дома № 302 по улице Ленина. Там его зафиксировали камеры фотовидеофиксации. Полицейские немедленно выдвинулись в указанный район, получив по пути следования информацию о том, что иномарка проезжала в районе дома № 91 по улице Железнодорожной. Экипаж выдвинулся туда.

По пути к перекрёстку Железнодорожная - Пограничная правоохранители заметили угнанный автомобиль, ехавший по улице Пограничной в западном направлении. Его водитель проигнорировал законное требование инспекторов об остановке и, набирая скорость, стал скрываться от преследования. Во время движения на высокой скорости в районе поворота на виадук злоумышленник не справился с управлением, совершил наезд на дорожное ограждение с последующим съездом в кювет.

На поддержку коллегам прибыли инспекторы ДПС, совместно с которыми было продолжено преследование водителя и пассажира, покинувших салон иномарки и пытавшихся скрыться бегством. При обходе кооперативного гаражного массива инспектор ОГИБДД задержал двоих злоумышленников, которые были переданы прибывшей следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

Как установлено, автомобилем управлял нетрезвый 35-летний гражданин, не имеющий права управления машиной, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, - сообщили ТИА "Острова" в региональном УМВД.