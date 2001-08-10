Тихоокеанское
информационное агентство
21 Ноября 2019
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К Сахалину и Курилам приближается снежный циклон
11:50, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жители некоторых сахалинских населенных пунктов сидят без света из-за циклона

Сахалинские энергетики продолжают восстановительные работы на линиях электропередачи, поврежденных циклоном. Сильный ветер и снег сегодня ночью привели к новым обрывам проводов на ЛЭП.

Как ТИА "Острова" сообщили в Сахалинэнерго, по состоянию на 10:00 сегодняшнего дня нарушено электроснабжение в селах Павино Холмского района, Усково Тымовского района, Охотское Корсаковского района, Белинское Томаринского района, Ольшанка, Орлово и Трудовик Углегорского района, частично - Невельск, Холмск и Южно-Сахалинск.

В ликвидации последствий непогоды участвуют шесть оперативно-выездных бригад компании - 13 человек и 6 единиц техники.

Подробная информация о сроках подачи электроэнергии: http://sakh-frs.ru/?style=2

Энергокомпания просит граждан соблюдать осторожность: не приближаться и не дотрагиваться до оборванных проводов, сообщать о них по телефону 112 (система взаимодействия экстренных оперативных служб) или в диспетчерские службы филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго».

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