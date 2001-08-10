В Долинске пациент умер в поликлинике в очереди к врачу

Сегодня днем, 20 ноября, в поликлинике Долинской ЦРБ произошел трагичный случай. Там в очереди к кардиологу стало плохо, он потерял сознание, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

- Меры реагирования были приняты моментально. Находившиеся рядом врачи – кардиолог, реаниматолог и другие специалисты сразу приступили к реанимационным действиям. В течение считанных минут провели ЭКГ сердца, приступили к искусственному дыханию, начали делать непрямой массаж сердца, - прокомментировала главный врач Долинской ЦРБ Наталья Мирова.

Тут же на место прибыла бригада скорой помощи, подключили дефибриллятор, ввели лекарственные препараты. В целом реанимация продолжалась 40 минут. К сожалению, ввиду тяжести состояния жизнь пациента спасти не удалось.