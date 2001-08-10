Житель Корсакова тайно воровал деньги с карты родственника

Корсаковские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя. Его обвинили в краже, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Преступление было совершено в августе. Так, 12 числа подозреваемый пришел в гости к своему родственнику. Пока последний отвлёкся, молодой человек взял его банковскую карту и зарегистрировал её в онлайн-приложении. Получив доступ к деньгам потерпевшего, злоумышленник решил их украсть.

Всего за период с 12 по 25 августа обвиняемый похитил 380 тысяч рублей. Ими он распорядился по своему усмотрению.

С обвинением гражданин согласился, свою вину признал и раскаялся. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.