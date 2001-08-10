Тихоокеанское
информационное агентство
22 Ноября 2019
Сегодня 18:10
63,84|70,70|63,09
К Сахалину и Курилам приближается снежный циклон
11:30, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Четырехмесячная девочка умерла в Томаринском районе

Накануне утром, 21 ноября, в Холмский межрайонный следственный отдел (с дислокацией в  Томари) поступило сообщение о том, что в селе Красногорск умер четырехмесячный ребенок. Об этом пишет пресс-служба регионального следкома.

Проверкой установлено, что тело обнаружила утром 18-летняя мать девочки. Согласно выводам судебно-медицинского эксперта, смерть малышки наступила в результате закрытия дыхательных путей рвотными массами.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства смерти младенца устанавливаются.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?