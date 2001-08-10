Молодой сахалинец обокрал отца своей возлюбленной

Накануне, 24 ноября, в дежурную часть ОМВД России по Углегорскому району поступило заявление от 35-летнего мужчины. Он сообщил, что кто-то похитил из его сейфа 190 тысяч рублей. В беседе с оперативниками потерпевший уточнил, что признаков взлома в своей квартире не обнаружил.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний возлюбленный дочери заявителя. Он был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства.

- Злоумышленник имел ключи от квартиры потерпевшего и мог в любое время туда зайти. В какой-то момент у него начались проблемы с деньгами. Тогда он решил пойти на преступление. Проникнув в жилище, он нашел в одной из комнат ключи от сейфа, открыл его и похитил вышеуказанную сумму. Частью краденых денег он успел распорядиться по своему усмотрению, остальное изъяли оперативники, - рассказали ТИА "Острова" в региональном УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.