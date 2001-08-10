Сегодня утром, 26 ноября, для оказания помощи полиции в поисках человека, пропавшего в Корсаковском районе, выдвинулись спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А.Полякова, поисково-спасательного подразделения Управления по делам ГО ЧС Корсаковского района и сотрудники пожарно-спасательной части № 4, а также волонтёры. Всего к поискам привлечено 18 человек и 10 единиц техники.

Как стало известно, 24 ноября, 37-летний мужчина выехал на своём автомобиле из Южно-Сахалинска в сторону Корсакова и до настоящего времени не вернулся, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.