Тихоокеанское
информационное агентство
27 Ноября 2019
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16:05, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Молодого наркодилера задержали в Корсакове

Молодого наркодилера задержали в Корсакове

Сотрудники областного управления по контролю за оборотом наркотиков задержали в Корсакове молодого наркоторговца. Информация о том, что 20-летний житель портового города собирается продавать наркотики землякам, поступила оперативникам ранее. Правоохранители выяснили, где живет юноша и прибыли на место.

Во время обыска в квартире парня сотрудники УКОН обнаружили несколько свертков, обмотанных изолентой. Внутри находилось запрещенное вещество, по предварительным данным, синтетического происхождения.

Общий вес наркотика составил около семи граммов. Он был изъят и направлен на экспертизу, которая показала, что это метилэфедрон, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального УМВД.

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