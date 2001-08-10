Молодого наркодилера задержали в Корсакове

Сотрудники областного управления по контролю за оборотом наркотиков задержали в Корсакове молодого наркоторговца. Информация о том, что 20-летний житель портового города собирается продавать наркотики землякам, поступила оперативникам ранее. Правоохранители выяснили, где живет юноша и прибыли на место.

Во время обыска в квартире парня сотрудники УКОН обнаружили несколько свертков, обмотанных изолентой. Внутри находилось запрещенное вещество, по предварительным данным, синтетического происхождения.

Общий вес наркотика составил около семи граммов. Он был изъят и направлен на экспертизу, которая показала, что это метилэфедрон, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального УМВД.