Мужчина обокрал несколько офисов в Южно-Сахалинске

Серийного вора задержали в Южно-Сахалинске. Ранее в полицию городу начали обращаться люди, у которых похитили ценные вещи. Все заявления объединяло то, что кражи совершали в большинстве случаев из офисных зданий, когда работники уходили из кабинетов и не закрывали за собой двери.

Оперативники выяснили, что вещи воровал один и тот же человек. Злоумышленником оказался 35-летний, ранее неоднократно судимый южносахалинец. Его задержали и доставили в отдел полиции.

Как сообщили в региональном УМВД, мужчина намеренно ходил по организациям, где не было поста охраны. Он находил пустующие кабинеты, похищал из них все ценное, а потом скрывался. Сахалинец воровал мобильные телефоны, банковские карты и другие вещи.

Оперативники также узнали, что злоумышленник похищал золотые украшения из дома своей матери. Пока ее не было в квартире, мужчина беспрепятственно проникал туда и крал ювелирные изделия. Их он сдавал либо в ближайший ломбард, либо продавал третьим лицам по заниженной стоимости.

В настоящий момент полицейские подозревают сахалинца не менее чем в пяти правонарушениях. Общий ущерб составил около 200 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемый заключен под стражу.