Сахалинец сделал

Макаровские полицейские задержали молодого человека, который поджег дачный дом своей бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Как отметили в ведомстве, экс-супруги часто ссорились. В один из дней 23-летний житель Новотроицкого приехал к женщине в Макаровский район, чтобы в очередной раз выяснить отношения. Но она от встречи отказалась.

Обидчивый юноша дождался момента, когда бывшая уйдет из дома, и поджег хозпостройку на ее участке. Чтобы еще больше "задеть" 46-летнюю сахалинку, парень сделал "селфи" на фоне горящего дома и уехал в областной центр, где хотел скрываться от правоохранителей. Но его все же нашли.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас молодой парень находится под подпиской о невыезде.