Тихоокеанское
информационное агентство
4 Декабря 2019
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17:30, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Молодой сахалинец обокрал чужую машину на 82 тысячи рублей

Сотрудники долинского ОМВД задержали 20-летнего жителя села Сокол. Его подозревают в краже ценного имущества, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.
 
Установлено, что сахалинец находился в районе улицы Путевая, где обратил внимание на автомобиль 37-летнего потерпевшего, у которого была приоткрыта дверь. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник проник в салон и похитил из него видеорегистратор, мужские духи и строительные инструменты, после его скрылся. Ущерб составил более 82 тысяч рублей.
 
Возбуждено уголовное дело.

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