Тихоокеанское
информационное агентство
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09:20, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пожарные потушили склад в Южно-Сахалинске

Накануне вечером, 4 декабря, в 19.31 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании склада со строительными материалами на улице Достоевского. Первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение склада. Эвакуация не проводилась, по имеющейся информации люди в помещении отсутствовали. Угрозы распространения нет было.

Возгорание было локализовано в 20.15, а в 20.27 - ликвидация открытого горения. По уточненным данным общая площадь возгорания составила 300 кв. метров. В тушении задействовано 12 человек и 4 единицы техники. Погибших и пострадавших нет, сообщили ТИА "Острова" в региональном ГУ МЧС.

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