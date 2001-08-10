Нетрезвый сахалинец лишился гаджета после поездки в такси

Вчера, 4 декабря, в дежурную часть Корсакова поступило заявление от 44-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что у него похитили планшет стоимостью 30 тысяч рублей. В беседе с оперативниками мужчина пояснил, что перед тем, как обнаружить пропажу, он заказывал такси.

Как ТИА «Острова» рассказали в региональном УМВД, в ходе разбирательства сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 19-летний водитель такси.

Выяснилось, что потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл свой гаджет на сидение автомобиля. Молодой водитель заметил планшет, но пассажиру о нем напоминать не стал. А после забрал его себе.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.